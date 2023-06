Microsoft wollte IO, SEGA, Bungie & weitere Studios kaufen

„Wir glauben, dass Sega ein ausgewogenes Portfolio an Spielen in allen Segmenten mit globaler geografischer Anziehungskraft aufgebaut hat und uns dabei helfen wird, den Xbox Game Pass sowohl auf als auch außerhalb der Konsole zu beschleunigen“, sagte Spencer in einer E-Mail vom November 2020. „Die weltweite Anziehungskraft von Segas beliebter IP wird dazu beitragen, die Reichweite des Xbox Game Pass auf neue Zielgruppen auf der ganzen Welt auszudehnen, insbesondere in Asien, wo lokalisierte Inhalte entscheidend für den Erfolg sind.“

What do you think?