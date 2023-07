Microsoft gegen die CMA: Deadline verlängert & Entscheidung im August?

Demnach würde sich Microsoft von einem Teil dieses Geschäfts in Großbritannien trennen, um den Wettbewerb mit anderen aufrecht erhalten zu können. In diesem Fall würden sie die Cloud-basierten Marktrechte für Spiele an ein Telekommunikations-, Gaming- oder internetbasiertes Computerunternehmen verkaufen.

„Wir sind bereit, alle Vorschläge von Microsoft zu prüfen, die Transaktion so umzustrukturieren, dass die in unserem Abschlussbericht dargelegten Bedenken berücksichtigt werden.“

„Die CMA ist der Ansicht, dass in der gesetzlichen Frist nicht mehr genügend Zeit verbleibt, um den Antrag von Microsoft zu der vorgeschlagenen Anordnung vollständig und ordnungsgemäß zu prüfen“, so die Aufsichtsbehörde. „Daher ist die Untersuchungsgruppe der Ansicht, dass besondere Gründe für eine Verlängerung um sechs Wochen vorliegen. Der überarbeitete Zeitraum endet daher am 29. August 2023. Die Untersuchungsgruppe ist jedoch bestrebt, ihre Pflicht so schnell wie möglich und vor diesem Datum zu erfüllen.“

In einem aktuellen Statement ( via ) heißt es:

