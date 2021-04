Mirror’s Edge – EA deutet Remaster des Kult-Hits an

Electronic Arts fällt in jüngster Zeit durch immer mehr Remaster auf, zuletzt mit Need for Speed: Hot Pursuit. Als nächstes könnte das original Mirror’s Edge an der Reihe sein, das bei den Fans noch immer einen hohen Stellenwert genießt.

Eine entsprechende Andeutung auf eine Neuauflage kommt derzeit von EA France, die auf Twitter fragen, wer das folgende Spiel erkennt. Ganz klar handelt es sich dabei um das original Mirror’s Edge, auch wenn der Bildausschnitt stark verpixel ist. Der original Screenshot dazu lässt sich allerdings ziemlich einfach finden.

Qui reconnaît ce jeu ? 👀 pic.twitter.com/XgCD5bcFkr — EA France (@EAFrance) April 9, 2021

Mirror’s Edge PS3

In einem späteren Tweet schreibt EA France, dass es sich dabei um keinen Scherz handelt, und wenn man eines Tages etwas in der Richtung andeutet, wird man es auch sofort erkennen.

Das original Mirror’s Edge genießt, wie Anfangs erwähnt, noch immer einen hohen Stellenwert bei den Fans, gefühlt höher als der Nachfolger für PlayStation 4 & Co. Insofern würden sich viele sicherlich über ein technisch aufpolierte Version freuen.

Im Fall von Need for Speed: Hot Pursuit bedeutete dies zuletzt 4K Auflösung und 60fps, die das einzigartige Spielgefühl von Mirror’s Edge noch einmal auf ein neues Level heben würden. Auch grafische Details wurden in den Remaster-Auflagen verbessert, ebenso einige Features hinzugefügt.

Bleibt zu hoffen, dass Mirror’s Edge noch einmal eine Chance bekommt, auch wenn das Franchise aus kommerzieller Sicht sicherlich nicht das beste Pferd im Stall von EA ist.