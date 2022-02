MLB The Show 22 – Debüt Gameplay veröffentlicht

Sony zeigt die ersten Gameplay-Szenen aus MLB The Show 22, das in diesem April erscheint, einschließlich dem Xbox Game Pass.

In diesem Jahr gibt man den Spielern mehr Möglichkeiten, um das Spiel zu genießen. Diese können das perfekte Team zusammenstellen, seine Freunde zusammenrufen und heraufinden, wer der Champion auf dem Sofa oder online ist. Absolviert einen Homerun nach dem anderen, während man seine Karriere vorantreibt und es in die Oberliga in „Road to the Show“ schafft.

MLB The Show bietet außerdem die Gelegenheit, seinen selbst erstellten Baseballspieler zu kreieren und um Ruhm und Ehre in der neuen und verbesserten Version von Diamond Dynasty zu spielen. Ob im Solomodus offline oder online, mit seiner zusammengestellten Mannschaft lassen sich so die optimalen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und zum König des Diamanten werden. Obendrauf bietet der diesjährigen Ableger den neuen Mini-Saisonmodus, bei dem jede Saison weitere Herausforderungen und neue Konkurrenz bietet.

Weitere Features von MLB The Show 22

Passe dein Erlebnis mit verschiedenen Gameplay-Stilen und zwei neuen Schwierigkeitsstufen an, die dir den Einstieg erleichtern. Spiele March to October auf deine eigene Art und nutze dabei aktualisierte Werkzeuge, um deine eigenen Uniformen, Logos und erstellten Stadien zu verwenden.

auf deine eigene Art und nutze dabei aktualisierte Werkzeuge, um deine eigenen Uniformen, Logos und erstellten Stadien zu verwenden. Erlebe die Baseballpartien deiner Träume mit neuen Legenden, die auf den Diamant zurückkehren.

MLB The Show 22 erscheint am 05. April 2022.