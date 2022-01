Monster Energy Supercross 5 – Trailer zum Rider Shape-System

Milestone wirft heute einen weiteren Blick auf Monster Energy Supercross 5 und stellt mit einem neuen Video das Rider Shape-System vor.

Das Rider Shape System ist ausschließlich im Karrieremodus verfügbar und beeinflusst die Leistung des Fahrers bei Stürzen und Verletzungen. Training und das Erfüllen spezieller Aufgaben sind dabei der Schlüssel zur schnellen Genesung und Wiederherstellung des Fahrers, damit dieser immer in Topform ist.

Das Rider Shape System wid über ein spezielles Menü verwaltet, in dem die Spieler alle Informationen zur Überwachung und Heilung ihres Fahrers finden.

Vorbesteller-Phase gestartet

Außerdem startet heute die Vorbesteller-Phase zu Monster Energy Supercross 5. Hierbei können sich frühzeitige Käufer den Zugang zu zwei verschiedenen Versionen des Spiels sichern – der Standard oder der Special Edition, jede mit speziellen Inhalten. Dazu gehören:

Standard Edition

Vollversion Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Customization Pack “Ice Blizzard”

Customization Pack “Fire Storm”

Special Edition

Vollversion Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Season Pass (inkl. Multiplayer-Credits, Legends Pack Vol. 1 & 2, US Open Track, Neon Pack, Allegiance Pack)

3 Tage Vorabzugang

Customization Pack “Ice Blizzard”

Customization Pack “Fire Storm”

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 erscheint weltweit am 17. März 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.