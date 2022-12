Monster Energy Supercross 6 startet auch 2023 zuverlässig

Monster Energy Supercross – das offizielle Videogame 6 erscheint am 09. März 2023 für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und den PC.

Reine Spaßsucher können sich zudem in die Rhythmus-Attacke stürzen, einen neuen Kopf-an-Kopf-Modus, der es den Spielern erlaubt, in schnellen 1v1-Shootout-Rennen auf einer geraden Rhythmus-Strecke anzutreten, wo Geschicklichkeit und Geschwindigkeit gefragt sind. Und um zu entscheiden, wer wirklich der König der Couch ist, gibt es wieder den Split-Screen-Modus, der den lokalen Wettbewerb mit Freunden anheizt.

Mehrere neue Tools und Einstellungen ermöglichen die vollständige Anpassung der Fahrhilfen (z. B. automatische Lenkung, automatische Bremsen, automatisches Gas geben usw.) und der Motorrad-Setups, um sich auf die wettbewerbsintensivste Offroad-Motorradrennmeisterschaft der Welt vorzubereiten. Der Skill-Tree gibt den Spielern außerdem die Möglichkeit, die Fähigkeiten ihrer Fahrer zu personalisieren und ihren eigenen Fahrstil zu entwickeln, der am besten zu den Fähigkeiten des Spielers passt. Darüber hinaus wird die geistige und körperliche Gesundheit eine wichtige Rolle im verbesserten Rider Shape System spielen. Die Genesung von Verletzungen und schlechten Leistungen wird der Schlüssel sein, um die Fahrer in Topform zu halten und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Die Reise zum Ruhm beginnt in der Supercross-Akademie, wo der „King of Supercross“ die Spieler durch eine Vielzahl von Tutorials und Herausforderungen führt, um die Lernkurve zu erleichtern und den Fortschritt zu beschleunigen: Diese helfen Neulingen bei ihren ersten Schritten in der Supercross-Welt, während erfahrene Spieler ihr volles Potenzial entfalten können.

What do you think?