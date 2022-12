Microsoft: Angesichts Sonys Dominanz, sei die Übernahme von Activision „in Ordnung“

Um seine Argumente zu untermauern, führt man die 286 Exkkusivtitel von PlayStation an, während Xbox nur auf 59 kommt. Einen Exklusivtitel mehr bei Xbox würde PlayStation laut Microsoft keinesfalls schaden. Ob Call of Duty als nur ein Spiel mit seinem Gewicht betrachtet werden kann, ist natürlich fraglich.

„Der Fall der FTC basiert wirklich auf einem Markt, den sie identifiziert haben und von dem sie sagen, dass er zwei Unternehmen und zwei Produkte hat, Sony PlayStation und Microsoft Xbox“, so Smith. „Wenn Sie sich den globalen Markt ansehen, hat Sony 70 % dieses Marktes und wir 30 %. Das erste, was ein Richter also entscheiden muss, ist, ob es sich bei der FTC-Klage um einen Fall handelt, der den Wettbewerb fördert, oder ob es sich wirklich um einen Fall handelt, der den größten Konkurrenten vor Wettbewerb schützt.“

