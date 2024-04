Mortal Kombat 1: Ermac Termin & Gameplay

Warner Bros. und der Entwickler Netherrealm Studios haben das Release-Datum von Ermac in „Mortal Kombat 1“ bestätigt, der in diesem April verfügbar sein wird.

Ermac vereint verschiedene Seelen in sich, die durch Quan Chis dunkle Magie miteinander verbunden sind und als Gruppengeist fungieren. Dieser Zauber wurde jedoch vorübergehend aufgehoben, als Ermac von Mileena besiegt wird. Da der Geist von König Jerrod, dem verstorbenen Herrscher von Outworld und einer der Seelen in Ermacs Sammlung, die Kontrolle übernommen haben und diese sich der königlichen Familie anschließen, verhelfen sie Kaiserin Mileena zur neuen Herrschaft von Outworld. Nach der Seelenverschmelzung erlangt Ermac die Kontrolle zurück und zieht sich in die Schatten von Outworld zurück. Er ist fortan weder Quan Chis Sklave noch an die königliche Familie gebunden, sondern muss eine Zukunft finden, für die es sich zu kämpfen lohnt.

Mavado als neuer Kameo-Fighter

Im aktuellen Gameplay-Video wird Ermacs verheerendes Move-Set vorgestellt, der die Fähigkeit besitzt, sich zu teleportieren, schweben zu lassen und eine Legion von Seelen einzusetzen, um Gegner zu packen, hochzuheben und zu Boden zu schmettern. Außerdem gewährt das Video einen Blick auf Mavado, dem neuen Kameo-Fighter, der mit eigenen Moves zur Seite steht.

Ermac wird zunächst am 16. April für Besitzer des Kombat Pack verfügbar sein, sowie am 23. April für alle anderen Spieler. Mavado folgt als Teil des Kombat Packs und als Einzelkauf im Mai 2024. Parallel dazu erscheint ein neues Game-Update, dessen Details in Kürze vorgestellt werden.