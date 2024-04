Star Wars: Outlaws erscheint im August, Editionen und Story-Trailer

Auf ihrer Reise suchen die beiden nach den richtigen Ressourcen und die richtige Crew, um den ultimativen Raubzug zu begehen. Ihre Reise führt sie an bekannte und neue Orte, darunter Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva und die windgepeitschte Savanne von Toshara. Währenddessen erkundet Kay geschäftige Städte und Cantinas, rast mit ihrem Speeder durch weite Landschaften und steuert ihr Schiff, den Trailblazer, durch die Weiten des Weltraums. Sovald es brenzlig wird, hilft ihr die Trailblazer bei Verfolgungsjagden, Ausweichmanövern und Angriffen, um in spannenden Dogfights gegen das Imperium und andere Feinde die Oberhand zu behalten.

Zudem hat Ubisoft neue Details über die gerissene Kay Vess und ihren Gefährten Nix enthüllt, die in Star Wars: Outlaws auf der Suche nach der Chance ihres Lebens sind. Es ist eine Zeit, in der die Herrschaft des Imperiums von einer Rebellion erschüttert wird, die nicht aufgeben will, was zu einem goldenen Zeitalter für die Unterwelt führt. Als geschickte Diebin erregt Kay die Aufmerksamkeit von Sliro, dem Anführer des neuen, bedrohlichen Verbrechersyndikats Zerek Besh. Als Sliro ein Kopfgeld auf Kay aussetzt, haben Kay und Nix nur noch eine Chance, sich zu befreien: Sie müssen einen der größten Raubzüge aller Zeiten durchführen und sich dazu einen Weg durch die Unterwelt der Galaxis bahnen, einen Namen bei legendären Verbrecherorganisationen wie dem Pyke-Syndikat, dem Hutten-Kartell, dem Ashiga-Clan und Crimson Dawn machen und sich so deren Unterstützung verdienen.

What do you think?