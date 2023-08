Mortal Kombat 1 – neuer Trailer stimmt mit Sindel & Motaro auf den Neustart ein

Die Neuzugänge in diesem Cast machen den Soft-Reboot zumindest um einiges interessanter, nachdem die kürzliche Closed-Beta-Phase einige Bedenken ausgelöst hatte. Unklar ist weiterhin, wann man den inzwischen geleakten Singleplayer-Mode enthüllen wird, der wohl die Krypte in Mortal Kombat 1 ersetzt.

Besonders im Fokus steht aber natürlich wieder viel Gewalt und viel Blut, das vor allem durch die Königin Sindel verursacht wird. In verschiedenen Gameplay-Sequenzen sehen wir auch die neuen Kameo-Charaktere, die als eine Art Hilfs-Charakter in den Kampf für 1-2 Schläge gerufen werden können. Ein Modell, das man auch schon zum Beispiel aus den Naruto-Spielen kennt.

In diesem Trailer geht es unter allem um die Story, in der auf den Krieg der verschiedenen Reiche eingegangen wird, und den Wunsch von General Shao, der nicht in einer Welt, erstellt von Liu Kang leben will. Der neue Trailer zeifgt auch das feindseligen Reich von Outworld, das von Kaiserin Sindel regiert wird.

