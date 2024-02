Mortal Kombat 1: Saison 4 „The Huntress“ startet mit Peacemaker

Peacemaker ist ab sofort in der Early-Access-Phase im Kombat-Paket enthalten, bevor dieser ab dem 06. März für alle Spieler erhältlich ist. Eine Gameplay-Zusammenfassung für Peacemaker, die nächste Kameo-Kämpferin Janet Cage, die im März folgt, sowie die neuen saisonalen Inhalte werden im neuen Kombat Kast in dieser Woche thematisiert.

Die Netherrealm Studios haben die Season 4 in „Mortal Kombat 1“ gestartet, in der Peacemaker als neuer spielbarer Charakter dazustößt. Was noch alles neu in der Saison 4 „The Huntress“ ist, verraten wir hier.

