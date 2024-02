Final Fantasy 7 Rebirth feiert den Release mit Trailer und cooler Google-Aktion

Falls ihr euch übrigens Sorgen macht, dass der Umfang wie beim Remake von 2020 zu gering ausfallen könnte, können wir euch beruhigen. Wenn ihr euch nur auf die Story konzentriert, dürftet ihr in etwa 35-40 Stunden durchkommen. Wer auch noch Nebenmissionen und Extra-Aufgaben angeht, kann locker 70-100 Stunden einplanen. Um die begehrte Platin-Trophäe zu verdienen, müsst ihr euch richtig anstrengen. 150-200 Stunden sollen dafür in etwa fällig werden.

Schon jetzt ist klar, dass Final Fantasy 7 Rebirth ein absoluter Rollenspiel-Hit geworden ist. Das Review-Embargo ist schon am 22. Februar gefallen, weshalb jeder Interessierte sich schon ein gutes Bild von der Qualität des Spiels machen kann. Auf der Vergleichsplattform Metacritic steht der Titel aktuell bei extrem starken 92 Punkten. Das ist die beste Wertung, die ein Final Fantasy-Ableger seit Teil 12 aufweisen kann und das ist immerhin schon 2006, also vor etwa 18 Jahren erschienen.

Noch mal deutlich verbreiteter ist die Veröffentlichung eines Launch-Trailers am Erscheinungstag des jeweiligen Spiels. Auch hier lässt sich Square Enix nicht zweimal bitten und liefert über YouTube einen knapp 1:40 Minuten langen Mix aus Zwischensequenzen und Spielszenen. Darin sind neben den Helden Cloud, Tifa, Barrett und Co. auch Nebenfiguren und natürlich der große Bösewicht Sephiroth zu sehen. Den Trailer könnt ihr euch direkt hier bei uns ansehen:

