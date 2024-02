Gran Turismo 7: Patch 1.43 bringt neue World Circuits & Extra Menüs

Möglicherweise wird man sich in den nächsten Tagen dazu äußern, denn offiziell erschienen ist „Gran Turismo 7“ am 04. März.

„Gran Turismo 7 ist ein Erfolg und wir konnten während der gesamten Veröffentlichung eine wirklich hohe Anzahl aktiver User aufrechterhalten“, so Yamauchi. „Das ist etwas ganz Einzigartiges für Gran Turismo, das andere Titel nicht sehen konnten. Als wir das Spec II-Update veröffentlicht haben, stieg die Zahl der aktiven Benutzer im Vergleich zu davor auf das Doppelte. Ich habe gehört, dass das in der Videospielbranche ziemlich selten vorkommt.“

