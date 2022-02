MotoGP 22 startet im April in die neue Saison

Milestone und Dorna Sports S.L. geben im April den Startschuss in die neue MotoGP Season, wenn MotoGP 22 erscheint. Was alles neu ist, verrät man nachfolgend.

MotoGP 22 setzt demnach das große Erbe der Serie fort und punktet in diesem Jahr mit neuen Features. Dazu gehört die (NINE) Season 2009 ein brandneuer Modus, der sich einer der unglaublichsten Saisons in der Geschichte der MotoGP widmet. Die Spieler kommen hier in den Genuss eines echten Dokumentarfilms, der von Mark Neale, dem Regisseur der besten MotoGP-Dokumentationen, erzählt wird und mehr als 50 Minuten Originalmaterial aus der Saison 2009 enthält.

Werdet Teil der Geschichte

Gleichzeitig wird man Teil dieser Geschichte sein. Das Schicksal des Rennens liegt in euren den Händen, die in speziellen Herausforderungen, die ikonischsten Momente noch erleben dürfen. Dazu schlüpft man in die Stiefel von legendären Fahrer wie Rossi, Pedrosa, Stoner und Lorenzo, und muss versuchen die Geschichte zu wiederholen.

Aber auch an Neulinge wird in MotoGP 22 gedacht, die gezielt ihren Stil verbessern und die Spielmechanik meistern wollen. Mit dem überarbeiteten Tutorial und der neuen MotoGP Academy kann sich nun jeder aufmachen, um der Champion der Piste zu werden.

Das überarbeitete Tutorial umfasst eine Reihe von kurzen Gameplay-Sessions mit angepassten Regeln, die neuen Spielern helfen, die Grundlagen des Spiels zu verstehen und sich auf dem Motorrad sicher zu fühlen. In der neuen MotoGP Academy hingegen lernt man, wie man seinen Fahrstil verbessern und perfektionieren kann, um auf jeder Strecke schneller zu sein, und zwar durch spezielle Herausforderungen, die sich auf die Elektronik, den Reifenverbrauch, die Temperatur der Bremsen und die wesentlichen Unterschiede zwischen den drei Hauptkategorien konzentrieren.

Adaptiver Schwierigkeitsgrad

Ein weiteres Highlight ist das adaptive Schwierigkeitssystem, das durch Pop-up-Meldungen im Spiel dabei hilft, indem es Vorschläge unterbreitet, den Schwierigkeitsgrad auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten anzupassen und zu verändern. So kann das Spiel beispielsweise empfehlen, den Schwierigkeitsgrad zu senken, wenn die Spieler bestimmte Herausforderungen nicht meistern, oder Hilfen zu aktivieren, falls sie zu oft stürzen, oder sogar vorschlagen, das Tutorial zum Reifenverbrauch zu spielen, falls sie ein Rennen mit schlechten Reifen beenden. Diese Hinweise werden am Ende des Rennens angezeigt, und es steht den Spielern frei, diesen Vorschlägen zu folgen oder nicht.

MotoGP 22 erscheint am 21. April 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Steam veröffentlicht.