Mount & Blade II: Bannerlord – Release im Oktober bestätigt

TaleWorlds Entertainment kann heute den Release von Mount & Blade II: Bannerlord im Oktober bestätigen. Das Action-RPG erscheint für PS5, PS4 und Xbox.

Die Konsolenversion von Mount & Blade II: Bannerlord wurde von Grund auf als Multiplattform-Spiel entwickelt und setzt auf die gleichen Gameplay-Features wie die PC-Version.

Der derzeit verfügbare PC-Early Access Zugang wird zusammen mit der Konsolenveröffentlichung zum gleichen Zeitpunkt in die Vollversion übergehen. Und obwohl dies ein wichtiger Meilenstein für das Spiel sein wird, ist es nicht das Ende des Weges für Mount & Blade II: Bannerlord, das in den kommenden Monaten noch weitere Updates erhalten wird.

„Diese zwei Jahre waren ein langer und herausfordernder Weg“, sagte Armagan Yavuz, CEO von TaleWorlds Entertainment, heute in einer Erklärung. „Ein so umfangreiches und komplexes Spiel wie Bannerlord für mehrere Plattformen und mitten in einer Pandemie zu entwickeln, ist keine leichte Aufgabe – und ich bin unglaublich stolz auf unser Team für seine unermüdliche, brillante Arbeit. Trotz der Herausforderungen war es auch ein lohnender Weg: Wir haben viele Synergien zwischen Konsolen und PC gefunden, die wir anfangs nicht erwartet hatten, Synergien, die das Spiel wachsen und besser werden ließen, als es unter anderen Umständen der Fall gewesen wäre. Wir freuen uns darauf, das Spiel in die Hände unserer großartigen Community zu legen, die uns seit Warband auf den Konsolen unterstützt hat“.

Spieler können die Konsolenversion von Mount & Blade II: Bannerlord auch in der gamescom Public Area in Halle 9, Stand 22 oder Stand von Taleworlds in der Business Area in Halle 4.2 erleben.

Das Spiel wird zudem ab heute in den Playstation und Xbox Stores sowie bei den großen Einzelhändlern vorbestellbar sein.