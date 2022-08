Saints Row – Everything’s A Million Dollars Shop verwandelt euch in eine Killerbiene, Socke oder Mülltonne

Volition zeigt sich also auch in dem Punkt außerordentlich kreativ und sorgt damit für den ein oder anderen Lacher in Santo Ileso.

Wer das nötige Kleingeld hat, kann sich hier zum Beispiel in eine Astralprojektion verwandeln, was schlappe 25 Millionen Dollar kostet, dem teuersten Outfit im ganzen Spiel. Sparfüchse sind schon ab einer Million Dollar dabei, dafür gibt es das einmalige Gefühl als Mülltonne oder Toilette herumlaufen zu können. Für 5 Millionen wird es auch ein Killerbienen-Schwarm oder eine Steppenhexe, während man sich für 10 Millionen als vermisste Socke oder Verkaufsautomat präsentieren kann. Weitere Outfits sind ein Briefkasten, ein Kaktus, eine Feuertonne, ein Staubteufel, ein Verkaufsautomat oder ganz schlicht, als Geldscheinbündel.

Das zeigt sich spätestens dann, wenn man die Story von Saints Row abschließt, die eine besondere Belohnung freischaltet – den Everything’s A Million Dollars Shop. Wie der Name schon andeutet, wird es hier nicht gerade günstig, denn der Shop hat so einige Kuriositäten auf Lager, die man als Outfit erwerben kann.

