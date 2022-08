Bloody Hell Hotel – Neues Projekt der Darq-Macher enthüllt

Entwicklerstudio Unfold Games, bekannt für DARQ, und Publisher Feardemic kündigen ihr Magnum Opus an: Bloody Hell Hotel – ein Simulationsspiel in der Ego-Perspektive, das als Mischung aus Stardew Valley und Vampires beschrieben wird.

Bloody Hell Hotel ist nicht irgendein Spiel. Es kommt mit einer Mission:

„Wir wollen das anspruchsvollste First-Person-Simulationsspiel aller Zeiten entwickeln. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, aber wir unternehmen alles Mögliche (und Unmögliche), um dieser Mission gerecht zu werden. (…) Nach der positiven Aufnahme von DARQ habe ich das Gefühl, dass es nicht ausreicht, „ein Spiel“ zu machen. Es muss absolut umwerfend sein, sonst sollte es überhaupt nicht entwickelt werden.“

Was ist also die Idee hinter Bloody Hell Hotel?

Es ist ein Hotelmanagement-Simulator mit einem gewissen Clou. Man selbst ist ein Vampir, also gehört Gastfreundschaft nicht zu euren Stärken. Eine düstere Komödie, inspiriert von Tim Burtons Filmen, wenn man so will.

Das jüngste schaurige Meisterwerk von Wlad Marhulets von Unfold Games soll mit seinem beeindruckenden Kunststil (unter der Regie eines ehemaligen Disney-Künstlers), einem epischen Soundtrack samt 60-köpfigem Orchester sowie unzähligen Gameplay-Innovationen Genregrenzen sprengen.

Stell euch vor: Nach Jahrhunderten der Gefangenschaft erwachst du aus dem Koma und findest dein einstmals großes Anwesen in Trümmern vor. Du hast jedoch weiterhin dein Grundstück und einen unersättlichen Blutdurst. Vampire können nicht uneingeladen in die Häuser anderer Leute hineingehen, warum also nicht das Abendessen zu sich kommen lassen? Es ist an der Zeit, aus den Überresten deines Anwesens ein blühendes Hotel zu machen! Schließlich bist du ein blutrünstiges Monster, das ins Gastgewerbe einsteigen will – was kann da schon schiefgehen?

Ein Veröffentlichungsdatum für Bloody Hell Hotel gibt es noch nicht, da der Entwickler auf höchstmögliche Qualität statt selbst auferlegter Fristen setzt. Mehr darüber gibt es aber schon heute bei der gamescom Opening Night.