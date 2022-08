gamescom Opening Night live ab 20 Uhr hier im Livestream

Zum Auftakt der gamescom findet am heutigen Dienstag Abend auch wieder die gamescom Opening Night Live statt. Wer das Event nicht verpassen möchte, sollte ab 20 Uhr einschalten.

Die gamescom Opening Night hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Premieren geplant, die man innerhalb der zweistündigen Show präsentieren wird. Bestätigt sind bislang Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, Lies of P, das als großer Anwärter auf den gamescom Award gilt, Gotham Knights, sowie The Expanse: The Telltale Series.

Darüber hinaus gibt es Meldungen über die Premieren von New Tales from the Borderlands, das neue Spiel von Unkown Worlds (Subnautica) und die ein oder andere Überraschung. Insgesamt soll es über 30 Spiele für alle Plattformen hinweg geben.

Die Show, die um 20 Uhr startet, wird vom Producer Geoff Keighley moderiert, der auch wieder den ein oder anderen Gast begrüßt. Zudem spricht man von Überraschungen, die so keiner erwarten würde.

Wann : ab 20 Uhr

Wo: Youtube, Twitch, Tiktok, hier bei uns!

PlayStation Fans haben in diesem Jahr jedoch ein wenig das Nachsehen, da Sony selbst nicht auf der gamescom vertreten sein wird und somit auch keine eigenen Spiele präsentiert. Dass man die gamescom Opening Night dafür nutzen wird, ist ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Stattdessen wird aktuell ein PlayStation Event im September vermutet.

Für ganz Ungeduldige gibt es ab 18 Uhr auch den Bungie Showcase, wo man das nächste Kapitel von Destiny 2 enthüllen wird. Am morgigen Mittwoch folgt außerdem die Future Games Show, die vor allem PC-Titel im Fokus hat, Microsoft plant am Donnerstag ein Event, sowie gibt es noch einen Indie-Showcase später in dieser Woche. Es gibt also viel zu sehen!

Den entsprechenden Stream zur gamescom Opening Night live haben wir hier bereits eingebunden. Alle Neuigkeiten von dort gibt es wie gewohnt parallel und im Anschluss dazu.