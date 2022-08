The Game Awards 2022 – Termin im Dezember bestätigt

Die Game Awards 2022 haben einen Termin erhalten, die in diesem Jahr um eine weitere Kategorie ergänzt werden. Die Details zum Event haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Die inzwischen neunte jährliche Show findet am 08. Dezember im Microsoft Theater in Los Angeles statt und wird weltweit auf mehr als 40 verschiedenen digitalen Videoplattformen gestreamt, darunter YouTube, Twitch, Twitter, Facebook und TikTok Live. Die letztjährige Show lieferte rekordverdächtige 85 Millionen Livestreams weltweit, was The Game Awards zu einem der größten Livestream-Events im Internet macht.

Kategorie für übergreifende Medien

Neu in diesem Jahr wird die Game Awards Kategorie „Best Adaptation“ sein, eine Kategorie zur Anerkennung kreativer Arbeiten, die geistiges Eigentum von Videospielen authentisch an andere beliebte Medien anpassen, einschließlich auf Kinofilme, Streaming-Shows, Podcasts, Romane und Comics.

„Der Best Adaptation Award ist eine Möglichkeit für die Gaming-Industrie und ihre Fans, ihren Hut vor kreativer Arbeit zu ziehen, die sich authentisch anpasst und unseren Lieblings-Gaming-Franchises oft Überlieferungen und Kontext hinzufügt“, sagte Geoff Keighley, ausführender Produzent von The Game Awards . „Bei so vielen von Spielen inspirierten Projekten in der Unterhaltungsbranche ist es an der Zeit, herausragende Leistungen bei der Anpassung von Videospielwelten an andere Medien zu würdigen.“

Die Game Awards bringen auch in diesem Jahr die größten Namen aus Gaming und Populärkultur zusammen, um die besten Spiele des Jahres 2022 zu feiern und mit spektakulären Ankündigungen neuer Spiele und Weltpremieren einen Ausblick auf die Zukunft des Mediums zu geben. Die Show wird wieder musikalische Darbietungen beinhalten, darunter die Rückkehr des The Game Awards Orchestra unter der Leitung von Lorne Balfe.

IMAX wird ebenfalls wieder mit der Show zusammenarbeiten, um The Game Awards: The IMAX Experience zu schaffen, ein LIVE-Community-Event in Städten auf der ganzen Welt. Weitere Details zu The Game Awards: The IMAX Experience werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.