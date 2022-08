Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh offiziell enthüllt

Bereits 2020 angekündigt, haben Publisher Microïds und Entwickler Pendulo Studios heute offiziell Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh enthüllt, das 2023 erscheint.

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh ist von den ikonischen Abenteuer der Comicbuch-Serie The Adventures of Tintin inspiriert und entsteht in einer Co-Produktion mit Moulinsart. Tim und sein treuer Hund Snowy werden darin zu unglaublichen Abenteuern in See stechen. Nach einem Treffen mit dem Ägyptologen Sophokles Sarkophag während einer Mittelmeerkreuzfahrt beschließt der berühmte Reporter, dass er das Grab des Pharao Kih-Oskh untersuchen will.

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh

Welches schreckliche Geheimnis verbirgt das Grab?

Von Ägypten, über Indien, bis Arabien werden Tim und Struppi einer Spur des Drogenhandels in den Fernen Osten folgen. Damit lässt man die Spieler in das fesselnde Comic-Universum eintauchen und macht sie zu Helden eines epischen Action-Adventure-Meisterwerks. Mit einer Art Direction, die Herges Zeichnungen treu bleibt, verspricht das Spiel eine authentische Adaption der berühmten Vorlage.

„Es ist eine Freude, an einer Adaption des Abenteuers des berühmten belgischen Reporters arbeiten zu können“, sagte Stephane Longeard, CEO von Microids. „Wir haben vor ein paar Jahren mit der Arbeit an dem Spiel begonnen und können es kaum erwarten, unseren Spielern weltweit mehr zu zeigen. Wenn ich eines hinzufügen müsste, würde ich sagen, dass wir alles in unserer Macht stehende tun werden, um Herges Arbeit Tribut zu zollen und den Fans die Adaption ihrer Träume zu bieten.“

Neben Tim und Struppi wird man auf bekannte Charaktere wie Captain Haddock, der für Whiskey und gehobene Beleidigungen bekannt ist, aber auch Professor Calculus und die Detektive Thomson & Thompson treffen.

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh erscheint 2023 für PS5, PS4, Xbox, Switch und den PC.