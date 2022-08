The Expanse: A Telltale Series feiert Premiere auf der gamescom

Bereits bei den The Game Awards im Dezember angekündigt, feiert die neue IP The Expanse: A Telltale Series auf der gamescom in der kommenden Woche seine Premiere.

Der Titel, der auf der Amazon Prime Serie basiert, wird während der Opening Night Live am Dienstag Abend gezeigt, wie man vorab auf Twitter bestätigt. Dort ist die Rede von einem First Look Gameplay und spannenden Eindrücken.

The Expanse: A Telltale Series wird derzeit von Deck Nine (Life is Strange) produziert. Als bekanntes Gesicht ist hier Camina Drummer, gesprochen von Cara Gee, mit an Bord.

Next Tuesday, get your first look at the gameplay of THE EXPANSE: A @telltalegames Series during @gamescom Opening Night Live.



The Expanse spielt in einer Zukunftversion unserer Welt, in der Raumfahrt alltäglich ist und der Mars und Asteroidengürtel bereits kolonisiert wurden. Doch es gibt Spannungen zwischen Erdlingen, Marsianern und Belters, dessen Frieden untereinander zu zerbrechen droht, da jede Fraktion um das Überleben ihrer eigenen Bevölkerung kämpft.

Zeitlich spielt The Expanse: A Telltale Series noch vor der TV-Serie. Man selbst schlüpft in die Rolle von Camina Drummer und führt eine Scavenging Crew auf dem Raumschiff Artemis an, während man die Winkel und Ecken des Gürtels durchstreift.

Weitere Titel, die bereits für die Opening Night Live bestätigt wurden, sind The Callisto Protocol, Dying Light 2: Bloody Ties, das am gestrigen Mittwoch enthüllt wurde, ein neuer Blick auf Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers und vieles mehr. Insgesamt wird man über 30 Spiele während der zweistündigen Show vorstellen.