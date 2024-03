MultiVersus kehrt im Mai zurück, jetzt mit der Unreal Engine 5

Warner Bros. bringt im Mai ihren Brawler MultiVersus zurück, der ein Upgrade auf die Unreal Engine 5 und einen PvE-Modus erhalten hat.

MultiVersus durchlief zuletzt eine längere Testphase, bevor das Spiel im vergangenen Mai zurück in die Entwicklung ging. In einem Update von Game Director Tony Huynh bestätigt dieser heute, dass MultiVersus am 28. Mai 2024 als Free-2-Play Titel erneut veröffentlicht wird.

„Das Team hat euer Feedback gehört und viel aus unserer Open Beta gelernt“, so Huynh. „Hier bei Player First Games war es schon immer unser Bestreben, einen Plattform-Brawler zu entwickeln, den ihr genauso lieben werdet wie wir. Wir haben hart an einer Vielzahl von Änderungen und Updates gearbeitet, um ein verbessertes Spielerlebnis zu bieten.“

Die Verbesserungen umfassen demnach aufregende Neuzugänge beim Roster, neue Stages, neue Moves, eine verbesserte Grafik, ein verbesserter Network Code und vieles mehr. Details zu diesen dürften in den nächsten Wochen folgen.

Bestätigtes MultiVersus Roster

Zum bisher bestätigten Roster in MultiVersus gehören:

Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, and Black Adam (DC); Shaggy and Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, Tasmanian Devil a.k.a. Taz, sowie Marvin the Martian (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom and Jerry); Finn the Human and Jake the Dog (Adventure Time); Steven Universe and Garnet (Steven Universe); Iron Giant (The Iron Giant), LeBron James (Space Jam: A New Legacy); Rick Sanchez und Morty Smith (Rick and Morty); Gizmo und Stripe (Gremlins); und ein außergewöhnlich originelles Wesen namens Reindog.

In unserer damaligen Preview kamen wir zu dem Fazit:

“Brawler wie Multiversus sollen einfach Spaß machen, ohne groß nachdenken zu müssen. Zugänglich muss es sein und natürlich visuell und akustisch ansprechend. Spielerisch kann man ganz gut mit dem Titel anfreunden, auch wenn der Anspruch etwas höher liegt als bei einem Smash Bros., das im Grunde mit drei Tasten gespielt wird. Als Free-2-Play Konzept wird sich der Blick auf Multiversus dennoch definitiv lohnen – ob man einen aber auch langfristig daran bindet – das wird die Zeit zeigen.”

MultiVersus erscheint für PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox und PC, einschließlich Crossplay-Support.