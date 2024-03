Dragon’s Dogma 2: So steht es um einen Multiplayer

In einem anderen Szenario beschreibt Itsuno, dass die Bindung zu NPCs so stark sein kann, dass man ihn im Kampf beschützen und verteidigen muss. Hier spielt zusätzlicher der mögliche Tod eines NPCs eine Rolle, der durch diese Gefahr mehr an Bedeutung erhält. Ohne diesen Aspekt würde man „gleichgültiger“ und „verantwortungsloser“ handeln, wie Producer Yoshiaki Hirabayashi ergänzt.

„Wir haben für Dragon’s Dogma 2 keine Form von Multiplayer in Betracht gezogen. Ich denke, Online-Spiele haben ihre guten Seiten; so wie Offline-Spiele ihre eigenen haben. Das Konzept des ursprünglichen Spiels bestand jedoch darin, unterhaltsame Gameplay-Elemente zu integrieren, die in herkömmlichen Offline-Spielen nicht zu finden sind, und gleichzeitig alle „Probleme“ von Online-Spielen zu beseitigen. Dies ist eine der ursprünglichen Grundideen des ersten Spiels, von der ich nicht abweichen möchte.“

Das sagte Game Director Hideaki Itsuno gegenüber Automaton , der eine strikte Trennung von Single- und Multiplayer-Spielen sieht. Das hat für ihn einige Vorteile und löst mit dem Ansatz in Dragon’s Dogma 2 gleichzeitig die Probleme, mit denen man in Online-Games konfrontiert ist.

