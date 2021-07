Naraka: Bladepoint bald auf PS5 & erstes Gameplay

24 Entertainment stellt einen baldigen Release von Naraka: Bladepoint auf PS5 in Aussicht und zeigt hierzu die ersten Gameplay-Szenen.

Naraka: Bladepoint ist ein Battle Royale-Game für 60 Spieler, mit dem man ein unglaubliches Movement mithilfe von Parkour und Greifhaken verspricht, plus ein riesiges Arsenal an Nah- und Fernkampfwaffen und eine Reihe Charaktere mit mächtigen Fertigkeiten. Ihr könnt euch in einen riesigen Vajra-Krieger verwandelt und so eure Gegner zerquetschen.

Zum Spiel heißt es ergänzend:

„Lebe schnell, trink gut und sei fröhlich. Hinter dem Namen des Drunken Brave steht ein Mann mit Freiheitsliebe ebenso stark wie seine Leidenschaft fürs Trinken. Sein unbeugsamer Geist verleiht ihm Kraft im Angesicht von Widrigkeiten. Der vor uns liegende Weg ist voller Herausforderungen. Aber egal, wie schwierig es auch sein mag, er wird sich ihnen gerne stellen, das Schwert in der Hand.“

Features

Unbändige Mehrspielerkämpfe – Erlebe die Mischung aus Action- und Shooter-Kämpfen mit Heldenfertigkeiten.

Unglaubliches Movement – Laufe auf vollständig interaktiven Karten mit einem Greifhaken Parkour.– Grafikqualität der nächsten Generation

Bezaubernde Charaktere und Umgebungen in einer fernöstlichen Fantasiewelt.

Naraka: Bladepoint wird bald auf PS5 erhältlich sein.