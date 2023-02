Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections angekündigt

Auf der State of Play gestern Abend wurde unter anderem das neue Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections mit einem Trailer angekündigt. Das Spiel soll die ultimative Naruto-Erfahrung und die meisten bisher spielbaren Charaktere in einem Titel bieten. Darüber hinaus soll die gesamte Story des Anime spielbar sein. Das Fighting-Game erscheint 2023 für PS4 und PS5, ein genaues Datum wurde bisher nicht geteilt.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Der Naruto-Anime feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Viele sind mit dem blonden Ninja aufgewachsen und verbinden bis heute viel mit den abwechslungsreichen Geschichten. Das Jubiläum wird mit einem neuen Ableger der Ultimate Ninja Storm-Reihe begangen. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections enthält dabei alle 124 Ninjas, die auch schon in Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto spielbar waren. Darüber hinaus gibt es aber noch mehr Charaktere, unter anderem wurden Ashura Otsutsuki und Indra Otsutsuki vorgestellt. Dadurch soll das neue Spiel die größte Charakterauswahl der ganzen Reihe bieten.

Das Kampfsystem basiert auf den Vorgängern, hier solltet ihr also keine großen Änderungen erwarten. Auf der PS5 wird es aber erstmals möglich sein, die effektgeladenen Kämpfe auch mit 60 Hz und damit so flüssig wie noch nie zu erleben. Auch bei der Geschichte werden Szenen aus den alten Teilen übernommen, sollen aber dank verbesserter Grafik deutlich hübscher sein und so auch Veteranen etwas bieten. Eine Originalgeschichte wird es ebenfalls geben. Ihr sollt die ganze Geschichte der Rivalität von Naruto und Sasuke in einem Spiel erleben können.

Als Releasetermin wurde bisher nur das Jahr 2023 angegeben. Sowohl PS4 als auch PS5 werden bedient. Weitere Infos soll es in den kommenden Wochen und Monaten geben. Dann werden neue Charaktere, Details zur Handlung und irgendwann auch das Launch-Datum enthüllt. Den ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen: