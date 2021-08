Naughty Dog arbeitet an Stand-Alone Multiplayer-Game

So ganz kann Naughty Dog nicht die Finger vom Multiplayer lassen, die ein Stand-Alone Game in der Richtung planen. Das verraten aktuelle Jobanzeigen des Entwicklers.

Auf Twitter schreibt Naughty Dog dazu, dass man derzeit mehrere Positionen für das „erste Stand-Alone Multiplayer-Game“ zu besetzen hat, darunter Game Designer, Programmierer, UI Experten und Visual und Lightning Artists.

Naughty Dog is hiring across multiple disciplines for the studio's first standalone multiplayer game! Visit https://t.co/xUYV9m8PJF to learn more! pic.twitter.com/ub9hg433po — Naughty Dog Jobs (@NaughtyDogJobs) August 27, 2021

Untermal wird der Tweet mit einem Artwork aus The Last of Us: Part II, was aber nicht heißen muss, dass das besagte Spiel auch in diesem Universum spielt. Ausgeschlossen ist es jedoch auch nicht.

So gab es erst vor wenigen Tagen Berichte darüber, dass Naughty Dog womöglich an einem Battle Royale-Ableger des Survival-Adventure arbeitet oder gearbeitet hat. Hinweise darauf fand man unter anderem im Quellcode des Spiels, wo sich eine riesige Karte finden ließ, die auf ein Battle Royale-Konzept hinwies.

Letztendlich können das aber auch Überreste von Ideen oder Prototypen sein, die niemals umgesetzt werden. Daher bleibt es spannend, was im Fall des angestrebten Multiplayer tatsächlich herauskommt.

Erfahrungen im Multiplayer-Bereich hat man bereits mit The Last of Us und Uncharted gesammelt, die stets gut aufgenommen wurden. Auch für The Last of Us: Part II war das offenbar einmal angestrebt, wurde bislang jedoch nicht umgesetzt.