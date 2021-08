Spine – Cineastischer Action-Shooter für PS5 angekündigt

Auf der gamescom haben Banzai Game und Nekki ihren neuen Action-Shooter Spine angekündigt, der von der Idee ein wenig an den PS3-Shooter Haze erinnert.

In Spine schließt ihr euch mit einem Team in einer futuristischen Welt zusammen, in der nur eine Sache zählt: eure Nahkampf- und Distanzfertigkeiten. Vor euch liegt ein filmisches Gameplay, bei dem es zu einer intensiven Interaktion zwischen euch und euren Gegnern kommt, die an ikonische Filme erinnern.

So spürt man hier jede Bewegung des intensiven Gameplay und bewundert gleichzeitig die einzigartigen Camera-Shots, die euch ein Gefühl geben, alle bisherigen epischen Mehrspielerspiele-Elemente noch einmal zu toppen. Jeder Kampf wird dabei beeindruckend in Szene, während man sich wie ein echter Held fühlen darf.

„Entdecke atemberaubende Gun-Play-Kombinationen und Kampfkunsttechniken und erlebe hautnahe Kämpfe. Schieße mit beiden Händen, während du springst, mache dich mit den Feinheiten des Kampfes mit zwei Waffen vertraut und verwende deine Schuss- als Nahkampfwaffe. Kombiniere die Eleganz und Präzision von Kung-Fu mit der Brutalität und Gewalt eines echten Krieges. Mit einem Spine ist alles möglich.“

Zur Hintergrundstory verrät man soviel, dass man sich in der dystopischen Welt Tenzor wiederfindet und bald erkennen wird, dass ein erbitterten Konflikt zwischen zwei Fraktionen tobt, die alle ihre eigene Wahrheit und ihre eigenen Werte besitzen. Trefft eure Wahl aus einer Liste einzigartiger Charaktere, von denen jeder mit einer eigenen Story aufwarten kann. Finde so heraus, was sie herführt, was sie antreibt und wofür sie kämpfen.

Spine erscheint für PS5, Xbox Series und PC, sowie potenziell für die Last-Gen Konsolen.