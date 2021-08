Project Zero: Maiden of Black Water in umfassenden Gameplay-Szenen zu sehen

Frisch von der gamescom gibt es heute noch einmal umfassende Gameplay-Szenen aus Project Zero: Maiden of Black Water zu bestaunen.

Maiden of Blackwater ist bereits der fünfte Eintrag in der Serie, der ursprünglich 2014 auf Nintendos Wii U erschienen ist. Die Serie selbst findet ihre Ursprünge auf der PlayStation 2. Bekannt für ihre Geister-Fotografie-Mechanik, mit der man dem Horror direkt in die Augen blickt, erwartet euch mit Project Zero: Maiden of Black Water ein Horrortitel, wie kaum ein anderer.

Project Zero: Maiden of Black Water erscheint zunächst für PlayStation 4 und folgt später auch für PS5, wie kürzlich bestätigt.