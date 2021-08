Saints Row – erstes Gameplay veröffentlicht

Erst vor wenigen Tagen wurde das Reboot der Saints Row Serie angekündigt und erhitzt seitdem die Gemüter. Jetzt wurde ein neues, etwas längeres und ausführlicheres Video veröffentlicht, dass den neuen Schauplatz Santo Ileso und die neuen Charaktere genauer vorstellt. Wir sind gespannt, ob dieser Trailer das Ruder herumreißen und die Fans wieder an Bord holen kann.

Was zeigt der neue Trailer?

Der Trailer befasst sich mit der neuen Stadt Santo Ileso, einer pulsierenden fiktiven Stadt im Herzen des amerikanischen Südwestens. In einer Welt voller Verbrechen, in der gesetzlose Gruppierungen um die Macht kämpfen, wagt eine Gruppe junger Freunde ihr eigenes kriminelles Abenteuer, um an die Spitze zu gelangen und sich selbst zu verwirklichen. Als zukünftiger Boss gründet ihr mit Neenah, Kevin und Eli an eurer Seite „The Saints“ – und nehmt es mit „Los Panteros„, „The Idols“ und den „Marshalls“ auf, während ihr euer Imperium in den Straßen von Santo Ileso aufbaut und um die Kontrolle über die Stadt kämpfst.

Santo Ileso wird der größte und laut den Entwicklern beste Saints Row-Spielplatz, der je erschaffen wurde. Die einzigartige, weitläufige Welt von Santo Ileso ist die Kulisse für einen wilden, überlebensgroßen Sandkasten mit spannenden Nebengeschäften, kriminellen Unternehmungen und Blockbuster-Missionen.

Die Entwickler versprechen außerdem epische Schießereien, rasante Verfolgungsjagden und einzigartige Momente, die es nur bei den Saints gibt. Scheinbar soll das ganze Spiel im Ko-op Modus spielbar sein.

Features von Saints Row

Werde Zeuge der Geburt von The Saints – Spiele dich durch eine originelle Action-Blockbuster-Geschichte voller Kriminalität, außergewöhnlicher Szenen und typischer Überraschungen, gespickt mit Humor.

– Spiele dich durch eine originelle Action-Blockbuster-Geschichte voller Kriminalität, außergewöhnlicher Szenen und typischer Überraschungen, gespickt mit Humor. Entdecke den Wilden Westen – Tauche ein in Santo Ileso, den größten und besten Saints Row-Spielplatz aller Zeiten, der sich über neun einzigartige Bezirke erstreckt, umgeben von der gewaltigen, majestätischen Schönheit der Südwestwüste.

– Tauche ein in Santo Ileso, den größten und besten Saints Row-Spielplatz aller Zeiten, der sich über neun einzigartige Bezirke erstreckt, umgeben von der gewaltigen, majestätischen Schönheit der Südwestwüste. Baue Dein kriminelles Imperium auf – Übernimm die Stadt Block für Block, führe Krieg gegen feindliche Fraktionen und halte die Straßen mit ausgeklügelten kriminellen Machenschaften fest im Griff.

– Übernimm die Stadt Block für Block, führe Krieg gegen feindliche Fraktionen und halte die Straßen mit ausgeklügelten kriminellen Machenschaften fest im Griff. Feuerwaffen. VIELE Waffen – Schieße mit Revolvern aus der Hüfte, feure mit einem Raketenwerfer oder vernichte Nahkampf-Schwergewichte aus nächster Nähe mit komplett mit brutalen Takedowns. Eine riesige Auswahl an bekannten und exotischen Waffen, die alle anpassbar sind und tödlichen Spaß machen.

– Schieße mit Revolvern aus der Hüfte, feure mit einem Raketenwerfer oder vernichte Nahkampf-Schwergewichte aus nächster Nähe mit komplett mit brutalen Takedowns. Eine riesige Auswahl an bekannten und exotischen Waffen, die alle anpassbar sind und tödlichen Spaß machen. Ab auf die Straße und in die Lüfte – Rase mit einem der Autos, Motorräder, Flugzeuge, Hubschrauber, VTOLs, Hoverbikes, Hoverboards, Go-Karts oder rüste deinen Wingsuit aus, um durch die Stadt und die Wüste zu gleiten.

– Rase mit einem der Autos, Motorräder, Flugzeuge, Hubschrauber, VTOLs, Hoverbikes, Hoverboards, Go-Karts oder rüste deinen Wingsuit aus, um durch die Stadt und die Wüste zu gleiten. Beispiellose Anpassungsmöglichkeiten – Erstelle den Boss deiner Träume mit der umfangreichsten Charakteranpassung, die es je in der Serie gab, und vervollständige den Look mit unglaublichen Optionen für Waffen und Fahrzeuge.

– Erstelle den Boss deiner Träume mit der umfangreichsten Charakteranpassung, die es je in der Serie gab, und vervollständige den Look mit unglaublichen Optionen für Waffen und Fahrzeuge. Nahtloser Koop-Modus – Erlebe alles jederzeit mit einem Freund im völlig ungebundenen Drop-In/Drop-Out-Koop-Modus, ohne dass du einen von Euch aus der abgefahrenen Action herausnehmen musst. Seid nett zueinander oder spiele deinen Teamkollegen abgedrehte. Am Ende zählt doch nur eins: Wer ist jetzt der Boss?

Das Reboot von Saints Row erscheint am 25. Februar 2022.