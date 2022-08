NBA 2K23 – Die Michael Jordan Challenge im Trailer

Dazu gehört auch ein komplettes Präsentationspaket mit einem aufwendig gestalteten Videofiltersystem, das das Fernseherlebnis dieser Spiele nachbildet, wie sie ursprünglich in den 1980er und 1990er Jahren ausgestrahlt wurden, plus den Look, dem Feel und dem Sound von damals.

2K Games stellt heute die Michael Jordan Challenge in NBA 2K23 vor, mit der man in diesem Jahr eine einzigartige Erfahrung verspricht.

What do you think?