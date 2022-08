Gotham Knights – Neues Video stellt die offene Spielwelt vor

Heute gibt es noch einmal einen umfassenden Blick auf Gotham Knights, in dem man die offene Spielwelt an sich vorstellt.

Gotham Knights bietet eine völlig eigene, brandneue Story, in der sich eine weitreichende kriminelle Unterwelt in den Straßen von Gotham City ausgebreitet hat. Es liegt an der Batman-Familie – Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin – Gotham vor dem Sturz ins Chaos zu bewahren.

Vom Lösen von Rätseln, die die dunkelsten Kapitel der Geschichte der Stadt verbinden, bis zum Besiegen berüchtigter Schurken in epischen Konfrontationen werden sich die Spieler in ganz Gotham einer Palette an Herausforderungen stellen müssen, während sie sich zu ihrer eigenen Version des Dunklen Ritters entwickeln.

Gotham Knights verspricht damit eine brandneue Original-Story sowie ein Original-Spielerlebnis, die in DCs Batman-Universum angelegt sind. Daher gibt es auch keine Verbindung zu den „Batman: Arkham“-Spielen.

Laut Warner Bros. patrouilliert man in einem dynamischen, interaktiven Gotham durch die dunklen Straßen von fünf verschiedenen Bezirken, indem man eine Vielzahl von Durchquerungsfähigkeiten und heldenhaften Kampfbewegungen sowie das legendäre Batcycle nutzt. Von Verbrechensbekämpfung auf Straßenebene bis hin zu Duellen mit legendären DC-Superschurken ist es die Aufgabe, die Stadt vor dem Absturz ins Chaos zu retten.

Gotham Knights erscheint am 25. Oktober 2022.