Beyond: Good & Evil 2 – Release noch Jahre entfernt & ein ganz anderes Spiel?

Erst kürzlich fanden die ersten Playtests zu Beyond: Good & Evil 2 statt, die wohl offenbaren, dass das Spiel noch ziemlich unfertig erscheint.

Darauf verweist aktuell der Insider Tom Henderson in einem neuen Report, der darin glaubt, dass der Release noch Jahre entfernt sein wird und das Spiel ein ganz anderes ist, als es ursprünglich angekündigt wurde. Zum Playtest, aus dem wohl einige Spielszenen vorliegen, kommentiert man:

„Wenn man sich das Filmmaterial ansieht, wird deutlich, dass das Spiel weitaus unvollständiger aussieht als das von Ubisoft im Dezember 2018 geteilte Filmmaterial, was darauf hindeutet, dass das Spiel seit der Enthüllung des Gameplays überarbeitet wurde.“

Erwähnt wird auch noch einmal der Charakter-Editor, mit dem sich seine ganz persönliche Figur erstellen lässt. Einmal wurde zum Beispiel ein Hai gezeigt, ein anderes Mal ein Panda, die dann weiter individualisiert werden können.

Release noch Jahre entfernt

Dennoch heißt es, dass der Release wohl noch Jahre entfernt sein wird, da es wohl noch immer keine wirkliche Richtung für den Titel gibt und selbst das Gameplay viele Fragen aufwarf, was es eigentlich sein soll.

Dass der Release von Beyond: Good & Evil 2 nicht gleich morgen stattfinden wird, deutete sich bereits kürzlich an, wo mit Sarah Arellano gerade einmal ein Narrative Designer angeheuert wurde. Dass das Spiel zum aktuellen Zeitpunkt noch keine wirkliche Richtung aufweist, versteht sich in dem Fall von selbst.

Ubisoft hat sich bisher gar nicht mehr zu Beyond: Good & Evil 2 geäußert, weshalb die meisten Infos aus inoffiziellen Quellen stammen. Allgemein heißt es zum Spiel:

„In diesem Action-Adventure kannst du alleine oder mit Freunden spielen. Jeder wird an der intensiven Action und dem Drama teilnehmen, die auf den Planeten, Monden und im Weltraum von System 3 zu finden sind. Beyond Good & Evil 2 wird auf Voyager entwickelt, einer neuen proprietären Engine und einem Satz von Tools, die das Team von Ubisoft Montpellier drei Jahre lang entwickelt hat. Diese bahnbrechende Technologie ist in der Lage, riesige Welten, maßgeschneiderte Territorien mit reichen, wunderschönen Umgebungen und robusten Online-Systemen zu erzeugen.“

Ob Beyond: Good & Evil 2 möglicherweise beim kommenden Ubisoft Forward Event gezeigt wird, ist derzeit völlig offen.