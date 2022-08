Tiny Tina’s Wonderlands – Shattering Spectreglass-DLC jetzt verfügbar

Gearbox und 2K Games haben den Shattering Spectreglass-DLC für Tiny Tina’s Wonderlands veröffentlicht. Damit können Spieler auf eine brandneue Klasse zurückgreifen.

Dabei handelt es sich um den Blightcaller, der es einem ermöglicht, die schädliche Essenz von Sümpfen mit starker Präzision zu nutzen, sowie neue Möglichkeiten, seinen Fatemaker anzupassen, einschließlich einer brandneuen Stimme.

Shattering Spectreglass startet in Dreamveil Overlook, wo die Spieler Vespers bisher persönlichstem Mirror of Mystery gegenüberstehen. Hier erlangt man Einblicke in Vespers Erinnerungen, die von Visionen von Redmourne the Trivern geplagt werden, einer mächtigen Bestie, der mehrere Köpfe wachsen können und die sich von Angst ernährt, um ihre Kraft aus verlorenen Seelen zu schöpfen. Dieses geflügelte Ungetüm ein für alle Mal zu Fall zu bringen, ist die einzige Möglichkeit, Vesper dabei zu helfen, ihrer Vergangenheit zu entkommen.

Blightcallers sind geschickt im Verursachen von Elementarschaden, insbesondere Gift, und erhalten dank ihres Klassentalents Whisper of Fäulnis weitere Steigerungen ihres Elementarschadens, wenn sie einen Statuseffekt anwenden. Damit lassen sich noch Multi-Class-Builds erkunden, sowie vier neue Hintergrundgeschichten entdecken: Nerfed by the Bunkermaster, Clownblood, Apprentice Barnacle Scraper und Street Urchin Success Story.

Tiny Tina’s Wonderlands – Shattering Spectreglass-DLC

Weitere Inhalte folgen

In den kommenden Wochen folgt außerdem der neue große Bösewicht Redmourne the Trivern, der mit einer Reihe neuer Angriffe das Land terrorisiert. Mit jeder zunehmend härteren Version dieses Kampfes wird der Beutetabelle neue legendäre Ausrüstung hinzugefügt, was den Spielern einen guten Grund gibt, zurückzukehren. Außerdem gibt es legendäre Beute, darunter eine große Auswahl an frischen Cosmetics und zufällige Drops.

Durch das Abschließen von Shattering Spectreglass werden schließlich vier einzigartige Level-Layouts und der Redmourne-Bosskampf zum Pool von Chaos Chamber, dem endlos wiederholbaren Endgame von Tiny Tina’s Wonderlands, hinzugefügt. Dies erweitert die unzähligen Kombinationen für Ihren zufälligen Dungeon und macht jeden Lauf so viel unvorhersehbarer.

Alle weiteren Details zum neuen DLC hat die offizielle Seite zusammengefasst.