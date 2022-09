NBA 2K23 – The City kehrt mit komplett neuem Layout zurück

2K Games stellt heute die Neuerungen von The City in NBA 2K23 vor, der man ein komplett neues Layout spendiert. Unter anderem wird The City nun nahtlos in Meine Karriere integriert.

Neben zahlreichen Verbesserungen kehren auch die Seasons zurück, einschließlich einer Reihe von Belohnungen, die alle sechs Wochen aktualisiert werden. Saisons ermöglichen es den Spielern, ohne zusätzliche Kosten auf neue Inhalte zuzugreifen und Belohnungen zu verdienen.

„The City ist eine unglaublich authentische Möglichkeit für Spieler, die Basketballkultur zu erleben. Durch die enge Verknüpfung von MyCAREER mit The City können Spieler ihre Karriere auf ihrem Weg zum legendären Status auf und neben dem Platz auf einzigartige Weise ausleben“, sagte Erick Boenisch, VP of NBA Development bei 2K und Visual Concepts. „Das Feedback der Community war der Schlüssel zu den neuen Innovationen, die wir hinzugefügt haben, und wir freuen uns darauf, dass die Spieler alles erleben, was wir dieses Jahr für NBA 2K23 gebracht haben.“

NBA 2K23 – The City

Kleiner und schöner

Zu den Optimierungen gehören auch, dass die Stadt etwas kleiner als in NBA 2K22 ist, um ein besseres Erlebnis zu bieten und das Durchqueren zu verkürzen. Außerdem wurden Schnellreisestationen hinzugefügt, um schnell durch die Stadt zu springen. The Block befindet sich jetzt zum Beispiel im Zentrum der Stadt, wo die Spieler alle großartigen Inhalte an einem zentralen Ort finden können. Das Theater ersetzt die Lagergebäude und wird als Drehscheibe für sofortige Matchmaking-Spiele dienen.

Neu ist das Dreamville Studio, das vom Grammy-nominierten Künstler und Produzenten J. Cole gegründet wurde und einen Ort darstellt, zu dem Meine SPIELER Zugang erhalten, sobald sie beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, sich mit J. Cole in Meine KARRIERE anzufreunden, während sie versuchen, die Stadt zu erobern.

Ebenfalls neu ist die Arena, in der MyCAREER-Spiele gespielt werden. Die Arena bietet dazu eine besondere Atmosphäre vor dem Spiel mit einem weitläufigen Platz. Um sich auf ein Match vorzubereiten, treten die Spieler ein und zeigen ihre Fitness vor den wartenden Medien, schließen alle verfügbaren Quests ab und vieles mehr, gefolgt von Fragen aus den Medien nach dem Spiel.

Das brandneue Design und Aussehen des Event Centers fügt zudem ein ganz neues Flair hinzu, passend für ein so wichtiges Gebäude, während das Jordan Challenge Building den Spielern einen einfachen Zugang zum neuen In-Game-Modus bietet.

NBA 2K23 erscheint am 09. September 2022.