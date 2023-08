NBA 2K24 – Release & erstes Gameplay stellt die Verbesserungen vor

Die ProPLAY-Technologie ermöglicht laut 2K authentische Bewegungen, die nur einige eurer Lieblingsspieler ausführen können. NBA-Fans werden zum Beispiel Kevin Durants einzigartige Sprungwurf- und Freiwurfform, Steph Currys explosive Dribbelbewegungen und eine Reihe von Off-Dribbling-Jumps, Nikola Jokićs methodische Bewegungen und seinen federleichten Touch am Rand erkennen. Zudem lässt ProPLAY das Spiel glaubwürdiger aussehen und anfühlen und reduziert die Anzahl der Breaks in der Authentizität.

Dies ermöglicht es, mithilfe von Motion Capture noch bessere Ergebnisse zu erzielen, während man mit ProPLAY das Franchise mit modernster Technologie noch weiter vorantreibt, um Bewegungen von echten NBA-Spielen direkt in das NBA 2K24-Gameplay zu übertragen. Durch die Übersetzung von echtem NBA-Filmmaterial lassen sich so die realistischsten Formen von umkämpften Step Backs, akrobatischen Layups und mehr umsetzen. Außerdem gibt es Updates bei Shots, Free Throws, Off-Ball Offense und Defense.

What do you think?