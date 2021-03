Necromunda: Hired Gun von Microsoft geleakt

Capcom hat mit Necromunda: Hired Gun einen weiteren, bisher nicht angekündigten Titel geleakt, der noch 2021 erscheint.

Schlagt euch darin als gnadenloser Söldner durch ein Meer von Verbrechen und Korruption in der blutigen Welt von Necromunda, heißt es in der Beschreibung. Die Bezahlung ist gut, der Hund treu und die Knarre zuverlässig – aber wirst du die Jagd überleben?

Necromunda: Hired Gun ist ein rasanter, blutiger und spannender Indie-Egoshooter in den dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropolenstadt von Warhammer 40.000. Für den richtigen Preis legst du dich mit gefürchteten Verbrechern und Mutanten an. Deine Waffenkammer ist prall gefüllt. Dein Körper ist augmentiert, um an Wänden zu laufen und über Abgründe zu springen. Dein Cyber-Mastiff kann Feinde für dich aufspüren und erledigen, während du dich an deinem Kletterhaken durch die riesigen Areale schwingst.

Laut Microsoft erscheint Necromunda: Hired Gun am 01. Juni 2021. Die offizielle Ankündigung dürfte also nicht mehr lange auf sich warten lassen.