Need for Speed Unbound – Speed Races im Gameplay-Video vorgestellt

Need for Speed Unbound erscheint am 02. Dezember 2022.

Das Video zeigt aber auch andere Bereiche von Need for Speed Unbound, darunter:

Damit trifft man sich in der Untergrund-Szene, um anderen Streetracern seinen Stil und seine getunten Wagen zu präsentieren und sein hart verdientes Geld aufs Spiel zu setzen. Bei jedem Treffen können Spieler Rennen organisieren, durch Siege Geld verdienen und neue Gegenden von Lakeshore City erkunden. Auch Zuschauer können an Rennen teilnehmen, indem sie Nebenwetten abschließen und auf ihren Lieblingsracer setzen.

Diesmal stehen die Speed Races im Mittelpunkt, in denen man sich seine Rivalen aussuchen kann. Man selbst nimmt darin hinter dem Steuer eines Mercedes 190 E Platz, der sich einem Two-Black Paint Job präsentiert und somit schone in Highlight für sich ist.

Heute gibt es wieder einen umfassenden Blick auf Need for Speed Unbound, zu dem EA und Criterion Games ein weiteres Gameplay-Zeiten.

