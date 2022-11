One Piece Odyssey – Water Seven-Trailer enthüllt weitere Erinnerungen

Bandai Namco zeigt den Water Seven-Trailer zu One Piece Odyssey, mit dem man weitere Erinnerungen aufgreift, die man im Laufe des Spiels besucht.

Während man in “Memoria” die Erinnerungen der Strohhut-Bande aufarbeitet, von denen sich auch welche in Water Seven abspielen, trifft man auf bekannte Gegnern wie den CP9-Mitgliedern Lucci und Kaku. Das Video zeigt auch die Bond Arts, mächtige Spezialangriffe von drei Charakteren. Diese lassen sich freischalten, indem man Memory Link Quests abschließt.

Nach Abschluss dieser Aufgaben vervollständigen die Mitglieder der Strohhut-Bande ihre lückenhaften Erinnerungen in “Memoria” und stärken somit ihre Bindung untereinander. Weiterhin erklärt der Trailer einen Teil des Trainingssystems, mit dem sich an verschiedenen Orten auffindbare Würfel-Fähigkeiten verbessern lassen, um so die Oberhand im Kampf zu gewinnen.

Wissenswertes: Die von Toei Animation produzierte Serie One Piece, die auf dem bekannten Manga von Schöpfer Eiichiro Oda basiert, wurde im Oktober 1999 erstmals im japanischen Fernsehen ausgestrahlt und folgt Ruffy und seiner Strohhut-Bande auf ihrer epischen Suche nach „One Piece“, dem legendären Schatz des ehemaligen Piratenkönigs Gol D. Roger. Heute ist One Piece ein weltweites Franchise, das 15 Spielfilme, darunter One Piece Film: Red, Heimvideos, Videospiele und einen ständig wachsenden Katalog von Lizenzartikeln wie Zubehör. Spielzeug, Spiele, Neuheiten, Möbel, Haushaltswaren, Kleidung und vieles mehr umfasst.

One Piece Odyssey erscheint nach aktuellen Plänen am 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.