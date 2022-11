Black Friday: PlayStation Plus Stacking lässt einen kräftig sparen

Sony bietet das PlayStation Plus-Abo derzeit mit einem Rabatt von 25 Prozent zum Black Friday an. Wer hier für mehrere Jahre vorsorgen möchte, für den funktioniert auch wieder der Stacking-Trick.

Dieser funktioniert wie folgt, in man man einfach so viele PlayStation Plus Abo in mindestens seiner aktuellen Stufe erwirbt. Das kann für mehrere Jahre im Voraus sein, aktuell wohl bis 2030. Hier kommt dann der Stacking-Trick zum Einsatz, denn obwohl man das Abo für mindestens 240 EUR erwirbt, gibt es wieder einen automatischen Cap, der bei einem Upgrade bei 100 EUR gesetzt wird.

So funktioniert der Stacking-Trick

Der Reddit-Benutzer HitDaKlown erklärt dies an seinem Beispiel, beim dem er erst sein aktuelles PS Plus Essential-Abo (bis 2024) für weitere sechs Jahre von 2024 bis 2030 aufgestockt und dabei den angebotenen Rabatt von 25 Prozent genutzt hat.

Anschließend hat er seine Essential-Mitgliedschaft zu einer Pauschalgebühr von 100 US-Dollar (der aktuelle Upgrade Cap) auf Extra hochgestuft, womit der User über 250 US-Dollar eingespart hat. Das scheint ein legitimer Weg zu sein, der damals schon vor dem Re-Launch von PlayStation Plus funktioniert hat, in dem man dies mit PS Now kombinierte. Sony gewährte damals die höhere Stufe bis zum Ende der im System hinterlegten Laufzeit, die man im Grunde auf der niedrigeren Stufe erworben hat.

Nachdem dieser Trick bekannt wurde, hat Sony das PS Now Abo damals einfach entfernt, weshalb man auch diesmal davon ausgehen kann, dass es nicht wirklich gewollt und eine Lücke im System ist. Ob sich das Stacking für einen lohnt, muss man selbst abwägen. Insbesondere in der Premium-Stufe zeigen sich die User zunehmend enttäuscht, dass sie jetzt jahrelang auf einem Abo sitzen, das sich am Ende vielleicht gar nicht auszahlt.

Das Stacking funktioniert auch nur mir der nächst höheren Stufe. Wer ein Downgrade bei PlayStation Plus vornehmen möchte, kann den Rabatt zum Black Friday nicht nutzen.