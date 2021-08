NERF Legends – Arena-Shooter basierend auf den legendären Nerfs angekündigt

GameMill Entertainment arbeitet an NERF Legends, ein neuer Arena-Shooter basierend auf der legendären Nerf-Marke.

NERF Legends entführt euch in eine futuristische Science-Fiction-Welt, in der ihr ganze Legionen von Roboterfeinden und ultimativen Boss-Gegner von Angesicht zu Angesicht besiegen müsst. Bewaffnet mit einer breiten Palette von NERF-Blastern, die auf ihren ikonischen, realen Gegenstücken basieren, vereitelt ihr die Pläne eurer Feinde, fordert sie immer wieder heraus oder beeindruckt mit hochfliegenden Trickschüssen in einer Reihe einzigartiger und immersiver Umgebungen.

Sind eure NERF-Fähigkeiten der Herausforderung gewachsen, die ultimative NERF-Legende zu werden?

Features von NERF Legends

Extreme Games Meet NERF spielt an außerirdischen Orten wie Fortress Siege, Jungle Trouble, Ragnarok und Spaceport Blastoff.

15 authentische NERF-Blaster der Mega-, Ultra- und Elite-Linien. Plus aktualisierbare Vergünstigungen und Skins, um euren Blaster anzupassen.

19 Einzelspielerlevel und Tournament Kurse.

Vier gegen vier oder acht Spieler im Online-Multiplayer-Modi.

Sammle Dart-Powerups wie magnetisches Push-and-Pull, Suchpfeile und friere sie ein, um die Flut der Schlachten zu verändern.

NERF Legends erscheint bereits diesen Oktober, inkl. Crossplay.