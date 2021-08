Aliens Fireteam Elite – Überlebe den Schwarm-Trailer

Kurz vor Veröffentlichung von Aliens Fireteam Elite gibt es heute neue Eindrücke im Überlebe den Schwarm-Trailer.

Aliens Fireteam Elite spielt 23 Jahre nach der ursprünglichen Alien-Trilogie und versetzt die Spieler an Bord der USS Endeavour in die Rolle eines Colonial Marine, der kürzlich die Aufgabe bekommen hat, einen Notruf aus den Außenkolonien zu beantworten. Macht euch bereit, um Einrichtungen, verlassene Ruinen und seltsame außerirdische Landschaften zu erkunden, während ihr in vier Kampagnen mit zwei Freunden oder KI-Teamkollegen gegen schreckliche Feinde kämpfen.

Als Spieler stehen euch dazu fünf Klassen zur Wahl, darunter Gunner, Demolisher, Technician, Doc und Recon, sowie über 30 Waffen, 70 Mods und Attachments. Diese reichen vom klassischen Sturmgewehr, über einen Flammenwerfer und Melee-Waffen, die als Grundausrüstung der Marines dienen.

Aliens Fireteam Elite erscheint am 24. August 2021.