Netflix könnte von Microsoft aufgekauft werden, glauben Analysten

Was bei einer tatsächlichen Übernahme von Netflix im Anschluss passiert, wäre natürlich spannend zu beobachten. Kein Netflix mehr auf PlayStation und Bravia TVs, so wie zuletzt mit Apple TV geschehen?

„Es könnte sein, dass Netflix nach einem Ausstieg sucht“, so Martin. „Netflix versucht, näher an Microsoft heranzukommen, in der Hoffnung, dass es, nachdem Microsoft seine Übernahme von Activision verdaut hat, sich umdreht und als nächstes Netflix kauft.“

Demnach unterstützt Microsoft Netflix dabei, eine werbefinanziertes Abomodell umzusetzen, was später zu einem Übernahmeversuch führen könnte. So jedenfalls die Einschätzung von Senior Analyst Laura Martin gegenüber Yahoo Finance .

Wer schnell aufsteigt, fällt auch tief. So erging es Netflix in den letzten zwei Jahren, die derzeit mit drastischen Verlusten zu kämpfen haben. Das könnte Microsoft nutzen, um wieder auf Einkaufstour zu gehen.

What do you think?