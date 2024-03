Neues Dungeons & Dragons Survival Action-RPG angekündigt

Weitere Details zu „Dungeons & Dragons“ möchte Gameloft in Zukunft teilen. Derzeit sucht man verschiedene Entwickler für das Projekt , was vermuten lässt, dass die Entwicklung erst weit am Anfang steht.

„Wir fühlen uns geehrt, mit Wizards of the Coast zusammenzuarbeiten, um ein völlig neues Erlebnis im Dungeons & Dragons-Universum zu bieten. Wir sind alle große Fans von D&D und arbeiten bereits hart daran, unser Konzept zum Leben zu erwecken, einschließlich der Erweiterung unseres Teams, während wir uns darauf freuen, in Zukunft weitere Details zu teilen,“ schreibt Gameloft in der Ankündigung.

Der Entwickler Gameloft kündigte heute ein neues „ Dungeons & Dragons “ Survival Action -RPG für Konsolen an, das in den Forgotten Realms angesiedelt ist.

