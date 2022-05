Neve Campbell (Scream) für Twisted Metal TV-Serie bestätigt

Die geplante TV-Serie zu Twisted Metal ist um ein prominentes Gesicht reicher, zu der der Scream-Star Neve Campbell dazu stößt.

Seit dem vergangenen Jahr ist die Serie bei Peacock in Arbeit, die auf der Twisted-Metal-Serie von Sony basiert, und Marvel’s Anthony Mackie in der Hauptrolle sieht. In den letzten Wochen wurden außerdem Darsteller wie Thomas Haden Church aus Spider-Man: No Way Home bestätigt.

Mit Neve Campbell (Scream) wird nun auch die Rolle von Raven besetzt, die man aus Twisted Metal: Black her kennt. Hier mimt Raven einen Emo-Teenager, was ein wenig entgegen zu Campbells wahrem Alter steht, die jetzt 48 Jahre alt ist. Laut der Pressemitteilung (via Deadline) wird Raven eine wiederkehrende Rolle in der Twisted Metal einnehmen, so dass man Neve Campbell mehr als einmal sehen wird.

In der Action-Comedy-Serie folgt man einem John Doe, ein cleverer Milk Man, der so schnell redet wie er fährt. Ohne jegliche Erinnerung an seine Vergangenheit, bekommt er die einmalige Gelegenheit, seinen Wunsch nach einer Community wahr werden zu lassen.

Dazu muss er jedoch Fahrzeugkämpfe bestreiten und die Hilfe eines schießwütigen Autodiebes in Anspruch nehmen, um sich den wilden Plünderern zu stellen, Zerstörungsfahrzeuge zu lenken, und anderen Gefahren der offenen Straße, einschließlich eines verrückten Clowns, der den legendären Eiswagen fährt, zu begegnen.

Wann die Twisted Metal TV-Serie an den Start geht, ist bislang nicht bekannt. Bis dahin kann man Neve Campbell aber auch in The Lincoln Lawyer auf Netflix sehen, sowie in Zukunft in Scream 6.