GameMill Entertainment und Entwickler Bamtang Games haben mit Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway einen neuen Fun Racer angekündigt, der noch in diesem Jahr erscheint.

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway wurde Von Grund auf neu geschaffen und neu erfunden – größer und besser als je zuvor. Der Titel verspricht eine vollständig sprachgesteuerten Besetzung von über 40 ikonischen Charakteren, die von legendären Nickelodeon-Shows wie SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, Avatar: The Last Airbender und mehr inspiriert sind! Mit diesen driftet, rutscht und rast man über unzählige Strecken, um als Erster am Ziel zu sein.

Seine Karts & Co. lassen sich zudem vollständig verwandelt, etwa zu Wasserfahrzeugen, um durch neues Terrain zu navigieren. Hinzu kommen zahlreiche Anpassungen, die von Parts bis zur Lackierung

Neue Anpassungsebenen – Koppeln Sie Raphael mit dem Reptar-Mobil, ändern Sie Lackierungen Millionen von möglichen Kombinationen zulassen.

Ferner gibt es 90 Crew Members, die euren persönlichen Spielstil mit einzigartigen Spezialfähigkeiten repräsentieren, um auf den insgesamt 36 verschiedene Strecken um die Pole Position zu kämpfen, inkl. mit Schleim gefüllten alternativen Pfaden.

Wem das nicht reicht, der kann sich auf einen intensiven Multiplayer freuen, der lokaler und Online auf einem geteiltem Bildschirm gespielt wird.

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway erscheint in diesem Herbst für PS5, PS4, Xbox, Switch und PC.