No Man’s Sky – Expeditions Update ab heute verfügbar

Hello Games veröffentlicht heute das Expeditions Update in No Man’s Sky, das wieder spannende Neuerungen mit an Bord hat.

Mit dem Update wird unter anderem der Expeditions-Spielmodus eingeführt, in dem jedes Event an einem festen Punkt im Universum beginnt und die gesamte Community zusammenbringt, um eine gemeinsame Reise anzutreten.

Meilensteine & Rewards

Jede Expedition ist nach einer Reihe von Meilensteinen strukturiert. Erfüllt diese einzigartigen Erkundungsziele in beliebiger Reihenfolge, während ihr Belohnungen verdient, euch mit anderen Reisenden trefft und mit neuen Möglichkeiten experimentiert, wie man No Man’s Sky spielen kann.

Jede Expeditionsphase besteht zudem aus Meilensteinen und Herausforderungen, die von einfach bis sehr anspruchsvoll sein können und in beliebiger Reihenfolge bewältigt werden. Meilensteine sind unbefristet und jeder bietet die Möglichkeit, einen anderen Aspekt von No Man’s Sky zu erkunden. Jeder abgeschlossene Meilenstein bringt zudem eine Belohnungen mit sich, die euch auf eurer Reise nützlich sein werden.

Auf der technischen Seite wird das HUD nun in nativen 4K dargestellt. Alle weiteren Änderungen zum Expeditions-Update gibt es auf der offiziellen Seite nachzulesen.