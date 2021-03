Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster – Story Trailer mit neuen Eindrücken

Atlus gewährt heute neue Eindrücke in Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, das im Mai für PlayStation 4 erscheint.

Der neu-veröffentlichte World’s Rebirth Trailer gibt neue Einblicke in die Geschichte von Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, in der eine dämonische Revolution über Tokio hereinbricht. Spieler schlüpfen in die Rolle von Demi-fiend und entscheiden über das Schicksal der Welt.

Was als normaler Tag in Tokio begann, wurde schnell zur Katastrophe, als Conception, eine himmlische Apokalypse, heraufbeschworen wurde. Die Überreste der Welt werden von Chaos verschluckt. Eine dämonische Revolution steigt in eine zerbrochene Stadt herab. Zwischen einem Kampf der Götter und Dämonen gefahren, entscheiden Spieler über Leben, Tod und Wiedergeburt. Sie bestimmen, wer triumphierend aus dieser Schlacht hervorgehen wird.

Das genre-definierende, berüchtigt knallharte Rollenspiel ist zurück und beinhaltet:

Remastered 3D-Modelle und Hintergründe

Zusätzliche Schwierigkeitsstufen für erfahrene und neue Spieler

Spieler können Speicherstände anlegen, wann sie wollen

Wechsel zwischen der japanischen und englischen Synchronisation

Alternativer Handlungsstrang mit Raidou Kuzunoha

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster erscheint am 25. Mai 2021.