One Piece Odyssey bekommt eine Demo, neuer Memories-Trailer

Während die Demo zu One Piece Odyssey am 10. Januar erscheint, folgt das Spiel selbst kurz darauf am 12. Januar 2023. Aktuelle Eindrücke aus dem Spiel gibt es in Kürze hier bei uns in der Preview.

Zum neuen Trailer heißt es außerdem: Alabasta, Water Seven, Marineford, Dressrosa – das Abenteuer der Strohhut-Crew auf Waford nimmt sie mit auf eine Reise durch ihre Erinnerungen an diese vier unvergesslichen One-Piece-Arcs:

Zum Inhalt der Demo verrät man noch nicht allzu viel, außer dass sich der Savegame anschließend in das Spiel übertragen lässt. Weitere Details dazu dürften sicherlich in den kommenden Wochen folgen.

Bandai Namco wird in Kürze eine spielbare Demo zu One Piece Odyssey veröffentlichen, die der Publisher heute angekündigt hat. Parallel dazu zeigt man einen neuen Trailer.

