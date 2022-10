One Piece Odyssey zeigt sich im neuen Gameplay

One Piece Odyssey wird am 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über STEAM veröffentlicht.

Vor ihnen liegen Gefahren, die in den Dünen der Wüste lauern, und die sie an die Zeit erinnern, als sie noch auf ihrem ersten Schiff der Flying Lamb segelten. Spieler können diese Geschichten mit einer neuen Wendung erleben, was One Piece Odyssey zu einer Entdeckung für neue Fans, aber auch für Liebhaber des Anime macht.

In über 7 Minuten sammelt man hier neue Eindrücke von dem Schauplatz Waford, auf dem die Strohhutbande gestrandet ist, das Kampfsystem wird in den Mittelpunkt gerückt und vieles mehr.

