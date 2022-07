One Piece: Red kommt bald in die deutschen Kinos

Crunchyroll Filmverleih bringt schon bald den Streifen One Piece: Red in die deutschen Kinos. Ruffy und die Strohhutbande kehren zurück und haben diesmal sieben Songs dabei!

Der fünfzehnte One-Piece-Film feiert seine Weltpremiere in Japan Ende Juli und ist dort ab Anfang August regulär zu sehen. In den USA und Kanada sowie Australien und Neuseeland startet Crunchyroll One Piece: Red danach ebenfalls.

Zum Film an sich heißt es: „Eine allmächtige Stimme. Mit feuerroten Locken: Auf der Musikinsel Elegia gibt Prinzessin Uta, die beliebteste Gesangs-Diva der Welt, ihr erstes Live-Konzert! Die Strohhutbande, andere Piraten, die Marine und jede Menge Publikum wollen Utas „überirdische“ Stimme erleben. Sie erscheint jedoch in einem ganz anderen Licht, als Ruffy die schockierende Tatsache enthüllt, dass sie die Tochter des Piraten-Kaisers Rothaar-Shanks ist! Was genau ist diese „neue Ära, in der alle glücklich sind“, von der Uta singt? Wird ihre Stimme ewiges Glück oder endlose Gefangenschaft hervorbringen?“

Der deutsche Kinostart wird dem japanischen Vorbild folgen und zuerst eine Deutschlandpremiere feiern, danach wird der Film regulär gestartet. Bereits One Piece Gold (2016) und zuletzt OnePiece: Stampede (2019) sorgten bundesweit für ausverkaufte Säle.

Der neue Film wird sowohl in der japanischen Originalsprache mit Untertiteln als auch in der deutschen Synchronfassung in die Kinos zu sehen sein.